Ракова (Сердитова) Жанна Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ракова (Сердитова) Жанна Павловна

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

28.02.1967

Пол

Женский

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.02.1967

Отец: Сердитов Павел Трофимович

Мать: Сердитова Раиса Васильевна

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
28.04.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Бракосочетание
28.04.1989

Муж: скрыто настройками приватности

Сыктывкар, Сыктывкар, Республика Коми
Рождение ребёнка
01.01.1990

Дочь: Комиссарова Елена Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
22.12.2009

Дочь: Ракова Полина Сергеевна

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

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