Терехова Ольга — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Терехова Ольга

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

03.12.1982

Пол

Женский

Добавил:

ИТ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Леон

Мать: не указана

Рождение ребёнка
05.04.1923

Сын: Терехов Егор

Отец ребёнка: Терехов Федор

Россия
Рождение ребёнка
1925

Сын: Терехов Николай

Отец ребёнка: Терехов Федор

Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.03.1930

Сын: Терехов Алексей

Отец ребёнка: Терехов Федор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Куркина Анна

Отец ребёнка: Терехов Федор

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Терехов Федор

Смерть
03.12.1982
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