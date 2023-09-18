Терехова Ольга
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти03.12.1982
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Леон
Мать: не указана
Рождение ребёнка
05.04.1923
Сын: Терехов Егор
Отец ребёнка: Терехов Федор
Россия
Рождение ребёнка
1925
Сын: Терехов Николай
Отец ребёнка: Терехов Федор
Тереховка, Солнцевский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
30.03.1930
Сын: Терехов Алексей
Отец ребёнка: Терехов Федор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Куркина Анна
Отец ребёнка: Терехов Федор
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Терехов Федор
Смерть
03.12.1982