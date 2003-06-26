Рябов Александр Петрович
Место рождения
Дата рождения15.09.1918
Дата смерти26.06.2003
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1918
Отец: Рябов Петр Ефимович
Бракосочетание
08.10.1948
Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 15.01.1957
Дочь: Глушкова Ольга Александровна
Мать ребёнка: Рябова Мария Акимовна
Рождение ребёнка
21.04.1959
Дочь: Кузнецова Ирина Александровна
Мать ребёнка: Рябова Мария Акимовна
Развод
03.07.1972
Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Рябова _
Мать ребёнка: Рябова Надежда Алексеевна
Смерть
26.06.2003
Похороны
Неизвестно