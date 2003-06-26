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Рябов Александр Петрович

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Место рождения

Старое Ильмово, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

15.09.1918

Дата смерти

26.06.2003

Пол

Мужской

Добавил:

СК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1918

Отец: Рябов Петр Ефимович

Мать: Рябова Просковья Сергеевна

Старое Ильмово, Черемшанский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
08.10.1948

Жена: Рябова Надежда Алексеевна

Кунгур, город Кунгур, Пермский край
Рождение ребёнка
Около 15.01.1957

Дочь: Глушкова Ольга Александровна

Мать ребёнка: Рябова Мария Акимовна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Рождение ребёнка
21.04.1959

Дочь: Кузнецова Ирина Александровна

Мать ребёнка: Рябова Мария Акимовна

Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Развод
03.07.1972

Жена: Рябова Надежда Алексеевна

Байкалово, Тобольский муниципальный район, Тюменская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Рябова _

Мать ребёнка: Рябова Надежда Алексеевна

Смерть
26.06.2003
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
Похороны
Неизвестно
Байкалово, Байкаловский муниципальный район, Свердловская область
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