(Зиновьева) Евдокия — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Зиновьева) Евдокия

(Зиновьева) Евдокия

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
29.10.1823

Сын: Михин Михаил Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
20.08.1825

Сын: Михин Иван Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
18.08.1828

Сын: Михин Фрол Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
08.01.1830

Дочь: Домна Андреевна

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
04.10.1832

Сын: Михин Емельян Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
22.01.1836

Сын: Михин Григорий Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Рождение ребёнка
05.03.1838

Сын: Михин Василий Андреевич

Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович

Большой Снежеток, Чаплыгинский муниципальный район, Липецкая область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Михин Андрей Ионович

Смерть
Неизвестно
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