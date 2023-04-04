(Зиновьева) Евдокия
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
29.10.1823
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Рождение ребёнка
20.08.1825
Сын: Михин Иван Андреевич
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Рождение ребёнка
18.08.1828
Сын: Михин Фрол Андреевич
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Рождение ребёнка
08.01.1830
Дочь: Домна Андреевна
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Рождение ребёнка
04.10.1832
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Рождение ребёнка
22.01.1836
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Рождение ребёнка
05.03.1838
Отец ребёнка: Михин Андрей Ионович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Михин Андрей Ионович
Смерть
Неизвестно