Задонских Василий Фёдорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1903
Дата смерти?.11.1941
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1932
Сын: Задонских Николай Васильевич
Мать ребёнка: Задонских Ульяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
01.03.1935
Дочь: Полякова Александра Васильевна
Мать ребёнка: Задонских Ульяна Афанасьевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Задонских Ульяна Афанасьевна
Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Неизвестно