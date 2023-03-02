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Задонских Василий Фёдорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1903

Дата смерти

?.11.1941

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1932

Сын: Задонских Николай Васильевич

Мать ребёнка: Задонских Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
01.03.1935

Дочь: Полякова Александра Васильевна

Мать ребёнка: Задонских Ульяна Афанасьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Повельев Иван Гаврилович

Мать ребёнка: Задонских Ульяна Афанасьевна

Смерть
?.11.1941
Причина смерти: Неизвестно
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