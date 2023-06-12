Михаил grandfather — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Михаил grandfather

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ДМ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Надежда aunt,sister

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Александр

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алексей uncle,son,brother

Мать ребёнка: Любовь

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Владимир father

Мать ребёнка: Любовь

Смерть
Неизвестно