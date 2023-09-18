Казаков Алексей Викторович
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.03.1979
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1979
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
21.12.2004
Сын: Казаков Николай Алексеевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.10.2008
Дочь: Казакова Дарья Алексеевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности