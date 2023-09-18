Казаков Алексей Викторович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Казаков Алексей Викторович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.03.1979

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

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Дети

Добавил:

ЕК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.03.1979

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
21.12.2004

Сын: Казаков Николай Алексеевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
11.10.2008

Дочь: Казакова Дарья Алексеевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

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