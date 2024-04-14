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Поздняков Николай Фролович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1857

Дата смерти

После 1931

Пол

Мужской

Добавил:

АП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1857

Отец: Поздняков Фрол

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Позднякова) Евдокия Николаевна

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Лукерья Николаевна

Рождение ребёнка
1880

Сын: Поздняков Роман Николаевич

Мать ребёнка: Лукерья Николаевна

Смерть
После 1931

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