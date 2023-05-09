Белоусова Анна Михайловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1882
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1904
Сын: Бушуев Федор Александрович
Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1906
Дочь: Бушуева Елена Александровна
Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1908
Сын: Бушуев Константин Александрович
Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1912
Сын: Бушуев Сергей Александрович
Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1913
Сын: Бушуев Михаил Александрович
Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич
Рождение ребёнка
1917
Сын: Бушуев Николай Александрович
Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно