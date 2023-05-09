Белоусова Анна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Белоусова Анна Михайловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1882

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЕБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1882

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1904

Сын: Бушуев Федор Александрович

Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1906

Дочь: Бушуева Елена Александровна

Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1908

Сын: Бушуев Константин Александрович

Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1912

Сын: Бушуев Сергей Александрович

Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1913

Сын: Бушуев Михаил Александрович

Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич

Рождение ребёнка
1917

Сын: Бушуев Николай Александрович

Отец ребёнка: Бушуев Александр Лаврентьевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Бушуев Александр Лаврентьевич

Смерть
Неизвестно
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