Гусев Михаил Феодотов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1860
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
18.01.1891 ст.
Жена: Пьянова Наталия Иванова
Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 30 лет она вторым браком 21 год #007470344 №75
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.
Дочь: Анна Михаилова
Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова
02.02.1892 #007470344 №106
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.
Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова
22.02.1894 #007470344 №186
Рождение ребёнка
01.11.1895
Дочь: Анастасия Михаилова
Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
29.10.1896
Дочь: Анна Михаилова
Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова
Рождение ребёнка
1896
Дочь: Гусева Анастасия Михаилова
Мать ребёнка: не указана
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно