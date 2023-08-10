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Гусев Михаил Феодотов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1860

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1860

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
18.01.1891 ст.

Жена: Пьянова Наталия Иванова

Бихтулина, Маринский округ, Томская губерния
он первым браком 30 лет она вторым браком 21 год #007470344 №75
Рождение ребёнка
26.01.1892 ст.

Дочь: Анна Михаилова

Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
02.02.1892 #007470344 №106
Рождение ребёнка
22.02.1894 ст.

Сын: Гусев Александр Михаилов

Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
22.02.1894 #007470344 №186
Рождение ребёнка
01.11.1895

Дочь: Анастасия Михаилова

Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
29.10.1896

Дочь: Анна Михаилова

Мать ребёнка: Пьянова Наталия Иванова

Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Рождение ребёнка
1896

Дочь: Гусева Анастасия Михаилова

Мать ребёнка: не указана

Место жительства
Неизвестно
Коштаковы, Маринский округ, Томская губерния
Смерть
Неизвестно
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