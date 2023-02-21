Гак Евфимия Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1867 ст.
Дата смертиОколо 05.07.1894 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.12.1889 ст.
Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.
Дочь: Гак Мотрона Ивановна
Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Гак Иван Феодорович
Смерть
Около 05.07.1894 ст.