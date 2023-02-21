Гак Евфимия Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гак Евфимия Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1867 ст.

Дата смерти

Около 05.07.1894 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

Добавил:

ТГ
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Место
Комментарий
Рождение
Около 1867 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.12.1889 ст.

Сын: Гак Аквсентий Иванович

Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Рождение ребёнка
06.11.1893 ст.

Дочь: Гак Мотрона Ивановна

Отец ребёнка: Гак Иван Феодорович

Чаплинка, Дніпропетровська область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гак Иван Феодорович

Смерть
Около 05.07.1894 ст.
Чаплинка, Дніпропетровська область
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