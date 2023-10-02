Канеки — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Канеки

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ТК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Maxion06

Мать: Кира

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Penis

Мать ребёнка: Аркаут

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ност

Мать ребёнка: Аркаут

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аркаут

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