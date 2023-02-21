Локерева (Семенова) Светлана Кирилловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Локерева (Семенова) Светлана Кирилловна

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Место рождения

Ташкент УзССР

Дата рождения

18.06.1968

Пол

Женский

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1968

Отец: не указан

Мать: не указана

Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
19.02.1989

Дочь: Самойлова Маргарита Михайловна

Отец ребёнка: Локерев Михаил Владимирович

г. Нариманов Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
20.08.1993

Сын: Локерев Алексей Михайлович

Отец ребёнка: Локерев Михаил Владимирович

с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Локерев Михаил Владимирович

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