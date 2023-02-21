Локерева (Семенова) Светлана Кирилловна
Место рожденияТашкент УзССР
Дата рождения18.06.1968
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.06.1968
Отец: не указан
Мать: не указана
Ташкент УзССР
Рождение ребёнка
19.02.1989
Дочь: Самойлова Маргарита Михайловна
Отец ребёнка: Локерев Михаил Владимирович
г. Нариманов Таш обл УзССР
Рождение ребёнка
20.08.1993
Сын: Локерев Алексей Михайлович
Отец ребёнка: Локерев Михаил Владимирович
с Умет Волгогр обл Россия
Бракосочетание
Неизвестно