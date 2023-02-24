Бусарова (Гобузова) Мария Ильинична — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бусарова (Гобузова) Мария Ильинична

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1938

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1913 г.р.

Мать

1912 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

ЮС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1938

Отец: Гобузов Илья Иванович

Мать: Гобузова Анисия Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
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