Самойлова Елена Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Самойлова Елена Васильевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

16.08.1973

Пол

Женский

Добавил:

МА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1973

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
03.10.1992

Сын: Самойлов Александр Викторович

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич

Рождение ребёнка
13.06.1997

Сын: Самойлов Павел Викторович

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич

Рождение ребёнка
10.04.?

Сын: Самойлов Михаил Викторович

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич

Рождение ребёнка
16.09.?

Дочь: Самойлова Дарья

Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Самойлов Виктор Стахеевич

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