Самойлова Елена Васильевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения16.08.1973
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
16.08.1973
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.10.1992
Сын: Самойлов Александр Викторович
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич
Рождение ребёнка
13.06.1997
Сын: Самойлов Павел Викторович
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич
Рождение ребёнка
10.04.?
Сын: Самойлов Михаил Викторович
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич
Рождение ребёнка
16.09.?
Дочь: Самойлова Дарья
Отец ребёнка: Самойлов Виктор Стахеевич
Бракосочетание
Неизвестно