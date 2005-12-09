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Алешин Анатолий

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Место рождения

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург

Дата рождения

23.12.1940

Дата смерти

09.12.2005

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1952 г.р.

Дети

Добавил:

ИА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1940

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Бракосочетание
06.05.1981

Жена: Татьяна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
запись №1032 ЗАГС Московского р-на | ЗАГС Московского р-на
Рождение ребёнка
19.06.1981

Сын: Алёшин Борис

Мать ребёнка: Татьяна

Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Смерть
09.12.2005
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
Причина смерти: Болезнь - рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище
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