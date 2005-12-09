Алешин Анатолий
Место рождения
Дата рождения23.12.1940
Дата смерти09.12.2005
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.12.1940
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
06.05.1981
Жена: Татьяна
запись №1032 ЗАГС Московского р-на | ЗАГС Московского р-на
Рождение ребёнка
19.06.1981
Сын: Алёшин Борис
Мать ребёнка: Татьяна
Смерть
09.12.2005
Причина смерти: Болезнь - рак лёгких
Похороны
Неизвестно
Южное кладбище