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Белянин Николай Александрович

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Место рождения

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

18.05.1951

Дата смерти

27.12.1997

Пол

Мужской

Добавил:

ЮБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951

Отец: Абросимов Александр Павлович

Мать: Овинова Нина Григорьевна

Арасланово, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.09.1973

Сын: Белянин Игорь Николаевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 12.06.1976

Дочь: Глебова Светлана Николаевна

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
27.12.1997
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