Белянин Николай Александрович
Место рождения
Дата рождения18.05.1951
Дата смерти27.12.1997
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1951
Рождение ребёнка
25.09.1973
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Зеленодольск, Зеленодольский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Около 12.06.1976
Дочь: Глебова Светлана Николаевна
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
27.12.1997