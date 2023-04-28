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Дюков Иван Алексеевич

Место рождения

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Между 1950 и 1959

Пол

Мужской

Добавил:

СР
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Дюков Алексей Ефимов

Мать: Дюкова Мария

Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Евдокия Ивановна

Мать ребёнка: Дюкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Михаил Иванович

Мать ребёнка: Дюкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Леонид Иванович

Мать ребёнка: Дюкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Павел Иванович

Мать ребёнка: Дюкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Иван Иванович

Мать ребёнка: Дюкова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Дюков Анатолий Иванович

Мать ребёнка: Дюкова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Дюкова Ольга

Место жительства
Неизвестно
Богородское, Сергачский муниципальный район, Нижегородская область
Смерть
Между 1950 и 1959
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