Дюков Иван Алексеевич
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиМежду 1950 и 1959
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Дюков Алексей Ефимов
Мать: Дюкова Мария
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Евдокия Ивановна
Мать ребёнка: Дюкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Павел Иванович
Мать ребёнка: Дюкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Дюков Иван Иванович
Мать ребёнка: Дюкова Ольга
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Дюкова Ольга
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Дюкова Ольга
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Между 1950 и 1959