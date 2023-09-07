Крупенькин Владимир Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКрупенькин Владимир Иванович

Крупенькин Владимир Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

24.05.1953

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1928 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ММ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
24.05.1953

Отец: не указан

Мать: Худолеева Валентина Аверьянова

Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close