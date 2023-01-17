Потехин Николай Антипович
Место рождения
Дата рождения1834
Дата смерти19.07.1896
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1834
Рождение
1834
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
С 1851
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1858
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Смерть
19.07.1896
Место жительства
По 1896