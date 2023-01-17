Потехин Николай Антипович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Потехин Николай Антипович

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Место рождения

Кинешма, Кинешма, Ивановская область

Дата рождения

1834

Дата смерти

19.07.1896

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Место жительства
С 1834
Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Рождение
1834

Отец: не указан

Мать: не указана

Кинешма, Кинешма, Ивановская область
Место жительства
С 1851
Кострома, город Кострома, Костромская область
Место жительства
По 1858
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
С 1862
г. Полтава, Полтавский уезд Полтавской губернии
Смерть
19.07.1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Место жительства
По 1896
Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
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