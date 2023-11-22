(Игумнова) Параскева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Игумнова) Параскева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1825

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1799 г.р.

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ТЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1825

Отец: Игумнов Ефим

Мать: Игумнова Акулина

Смерть
Неизвестно
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