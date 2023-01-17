(Король) Яна
Место рождения
Дата рождения28.01.1990
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1990
Отец: Король Владимир
Мать: Король Светлана
Бракосочетание
21.07.2012
Муж: Чаусов Александр
Рождение ребёнка
28.02.2014
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаусов Александр
Рождение ребёнка
13.12.2020
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Чаусов Александр
Место жительства
Неизвестно