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(Король) Яна

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Место рождения

Воркута, Воркута, Республика Коми

Дата рождения

28.01.1990

Пол

Женский

Отец

1965 г.р.

Мать

1967 г.р.

Муж

1987 г.р.

Дети

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Добавил:

СО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.01.1990

Отец: Король Владимир

Мать: Король Светлана

Воркута, Воркута, Республика Коми
Бракосочетание
21.07.2012

Муж: Чаусов Александр

Рождение ребёнка
28.02.2014

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаусов Александр

Рождение ребёнка
13.12.2020

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Чаусов Александр

Место жительства
Неизвестно
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