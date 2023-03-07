Осетрова Пелагея Екимова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1802
Дата смертиПосле 1829
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1802
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Около 1827
Сын: Осетров Константин Савватеев
Отец ребёнка: Осетров Савватей Гавриилов
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Смерть
После 1829