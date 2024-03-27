(Сабитова) Хадича — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюди(Сабитова) Хадича

(Сабитова) Хадича

Место рождения

с.Красный Остров Сеченовский р-н

Дата рождения

1883

Дата смерти

1981

Пол

Женский

Добавил:

АЛ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1883

Отец: Сабит

Мать: ?

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1919

Сын: Невретдинов Анвар

Отец ребёнка: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1922

Сын: Невретдинов Вагап Сабирович

Отец ребёнка: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)

с.Красный Остров Сеченовский р-н
Смерть
1981
Красный Остров
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close