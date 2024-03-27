(Сабитова) Хадича
Место рожденияс.Красный Остров Сеченовский р-н
Дата рождения1883
Дата смерти1981
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение ребёнка
1919
Сын: Невретдинов Анвар
Отец ребёнка: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Рождение ребёнка
1922
Сын: Невретдинов Вагап Сабирович
Отец ребёнка: Невретдинов Садретдин I-P37 (I2A)
с.Красный Остров Сеченовский р-н
Смерть
1981
Красный Остров
Похороны
Неизвестно
с.Красный Остров