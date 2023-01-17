Крепс Герман Михайлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Крепс Герман Михайлович

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Место рождения

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния

Дата рождения

12.05.1896

Дата смерти

1944

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Не указаны

Добавил:

НИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1896

Отец: не указан

Мать: не указана

Санкт-Петербург, Города, Санктпетербургская губерния
Работа или профессия
С 1920 по 1923
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Работа или профессия
С 1928 по 1937
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Работа или профессия
С 1937 по 1944
Большое Федоровское, Нелидовский, Тверская область
Работа или профессия
1944
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Крепс Екатерина Николаевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: не указана

Смерть
1944
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