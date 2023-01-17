Крепс Герман Михайлович
Место рождения
Дата рождения12.05.1896
Дата смерти1944
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.05.1896
Отец: не указан
Мать: не указана
Работа или профессия
С 1920 по 1923
Апатиты, город Апатиты, Мурманская область
Работа или профессия
С 1928 по 1937
Мончегорск, город Мончегорск, Мурманская область
Работа или профессия
С 1937 по 1944
Большое Федоровское, Нелидовский, Тверская область
Работа или профессия
1944
Горно-Алтайск, город Горно-Алтайск, Республика Алтай
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: не указана
Смерть
1944