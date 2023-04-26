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Бобраков Иван Семенович

Место рождения

д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния

Дата рождения

13.05.1891

Дата смерти

23.01.1960

Пол

Мужской

Добавил:

ДБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.05.1891

Отец: Бобраков Семен

Мать: не указана

д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910

Сын: Бобраков Иван Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
16.11.1912

Дочь: Клавдия

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
1914

Сын: Бобраков Павел Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Рождение ребёнка
23.09.1918

Сын: Бобраков Сергей Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1921

Сын: Бобраков Дмитрий Иванович

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

пос.Огаревка, Щекинский район, Тульская обл
Рождение ребёнка
1926

Дочь: Антонина Ивановна

Мать ребёнка: Матрена Никифоровна

Смерть
23.01.1960
пос.Огаревка, Щекинский район, Тульская обл
Похороны
Неизвестно
Костомаровское кладбище близ г.Советск Щекинский район Тульская обл
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