Бобраков Иван Семенович
Место рожденияд.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Дата рождения13.05.1891
Дата смерти23.01.1960
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
13.05.1891
Отец: Бобраков Семен
Мать: не указана
д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
16.11.1912
Дочь: Клавдия
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
1914
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Рождение ребёнка
23.09.1918
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
д.Остров, Малоархангельский уезд, Орловская губерния
Рождение ребёнка
15.11.1921
Сын: Бобраков Дмитрий Иванович
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
пос.Огаревка, Щекинский район, Тульская обл
Рождение ребёнка
1926
Дочь: Антонина Ивановна
Мать ребёнка: Матрена Никифоровна
Смерть
23.01.1960
пос.Огаревка, Щекинский район, Тульская обл
Похороны
Неизвестно
Костомаровское кладбище близ г.Советск Щекинский район Тульская обл