Науменко Павел Митрофанович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1909
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Науменко Митрофан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
06.05.1947
Дочь: Кулинчик Галина Павловна
Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Науменко Валентина Павловна
Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Науменко Лариса Павловна
Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна
Смерть
Неизвестно