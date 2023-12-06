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Науменко Павел Митрофанович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1909

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Науменко Митрофан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
06.05.1947

Дочь: Кулинчик Галина Павловна

Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Науменко Валентина Павловна

Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Науменко Лариса Павловна

Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Науменко Сергей Павлович

Мать ребёнка: Шепелевцева Евгения Семеновна

Смерть
Неизвестно
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