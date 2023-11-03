Шустова Мария Григорьева
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
01.05.1872
Дочь: Ирина Порфириева
Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов
Рождение ребёнка
25.09.1873
Дочь: Ефросинья Порфирева
Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов
Рождение ребёнка
17.08.1876
Сын: Шустов Антоний ? Порфириев
Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов
Рождение ребёнка
15.10.1877
Дочь: Параскева Порфириева
Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов
Рождение ребёнка
24.03.1885
Сын: Шустов Захар Матрона Порфириев
Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно