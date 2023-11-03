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Шустова Мария Григорьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
01.05.1872

Дочь: Ирина Порфириева

Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов

Рождение ребёнка
25.09.1873

Дочь: Ефросинья Порфирева

Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов

Рождение ребёнка
17.08.1876

Сын: Шустов Антоний ? Порфириев

Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов

Рождение ребёнка
15.10.1877

Дочь: Параскева Порфириева

Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов

Рождение ребёнка
24.03.1885

Сын: Шустов Захар Матрона Порфириев

Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шустов Василий Порфириев

Отец ребёнка: Шустов Порфирий Павлов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Шустов Порфирий Павлов

Смерть
Неизвестно
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