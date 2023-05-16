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Шикинов Пётр Федорович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1913

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913

Отец: Шикинов Фёдор Васильевич

Мать: Шикинова Надежда

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Надежда Петровна

Мать ребёнка: Шикинова Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Любовь Петровна

Мать ребёнка: Шикинова Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Галина Петровна

Мать ребёнка: Шикинова Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Валентина Петровна

Мать ребёнка: Шикинова Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шикинова Елена Петровна

Мать ребёнка: Шикинова Дуся

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Шикинов Владимир Петрович

Мать ребёнка: Шикинова Дуся

Работа или профессия
Неизвестно
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