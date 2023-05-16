Шикинов Пётр Федорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1913
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1913
Отец: Шикинов Фёдор Васильевич
Мать: Шикинова Надежда
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Надежда Петровна
Мать ребёнка: Шикинова Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Любовь Петровна
Мать ребёнка: Шикинова Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Галина Петровна
Мать ребёнка: Шикинова Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Валентина Петровна
Мать ребёнка: Шикинова Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шикинова Елена Петровна
Мать ребёнка: Шикинова Дуся
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Шикинов Владимир Петрович
Мать ребёнка: Шикинова Дуся
Работа или профессия
Неизвестно