Солодовников (Неизвестно) Пелагея Лупповна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Неизвестно) Пелагея Лупповна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.02.1905

Сын: Солодовников Иван Макеевич

Отец ребёнка: Солодовников Макей Евграфович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1905
Рождение ребёнка
15.05.1913

Сын: Солодовников Михаил Макеевич

Отец ребёнка: Солодовников Макей Евграфович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
МК п.Январцевский, 1913
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Макей Евграфович

Место жительства
Неизвестно
Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
п.Январцевский, село Январцево, от же фонпост Генварцев
Смерть
Неизвестно
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