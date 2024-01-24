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Валерий Викторович Борунов

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Место рождения

Россия, г. Иваново

Дата рождения

08.08.1947

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1924 г.р.

Мать

1924 г.р.

Дети

1975 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947

Отец: Пономарев Моисей Алексеевич

Мать: Пономарева Фаина Васильевна

Россия, г. Иваново
Рождение ребёнка
14.04.1975

Сын: Борунов Сергей Валерьевич

Мать ребёнка: Борунова Зинаида Владимировна

г. Полтава
Рождение ребёнка
07.11.1980

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Борунова Зинаида Владимировна

Магадан
Смерть
Неизвестно
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