Валерий Викторович Борунов
Место рожденияРоссия, г. Иваново
Дата рождения08.08.1947
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1947
Россия, г. Иваново
Рождение ребёнка
14.04.1975
Сын: Борунов Сергей Валерьевич
Мать ребёнка: Борунова Зинаида Владимировна
г. Полтава
Рождение ребёнка
07.11.1980
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Борунова Зинаида Владимировна
Магадан
Смерть
Неизвестно