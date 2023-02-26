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Варвара Прокофьева
Варвара Прокофьева
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1764
Дата смерти
Неизвестно
Пол
Женский
Отец
Не указан
Мать
Не указана
Дети
Иван
1792 г.р.
Наталья
1796 г.р.
Добавил:
АБ
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1792
Сын:
Иван
Отец ребёнка:
?
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796
Дочь:
Наталья
Отец ребёнка:
?
д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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