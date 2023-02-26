Варвара Прокофьева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Варвара Прокофьева

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1764

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1792 г.р.
1796 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1764

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1792

Сын: Иван

Отец ребёнка: ?

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Рождение ребёнка
1796

Дочь: Наталья

Отец ребёнка: ?

д.Темешево Перемышльского уезда Калужской губ.
Смерть
Неизвестно
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