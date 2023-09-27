Курис (Гижицкая) Любовь Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Курис (Гижицкая) Любовь Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

10.11.1852

Дата смерти

30.06.1935

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1841 г.р.

Дети

Добавил:

МП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1852

Отец: не указан

Мать: не указана

Крещение
24.11.1852
Одесса, Одеська область
Крещена в Кафедральном Преображенском соборе г. Одессы. Восприемники при крещении: помещик губернский секретарь Дорофей Лукьянович Гефтул [дед] и генерал-майора Стефана Щербинского жена Ольга Ильиничн... Показать все
Бракосочетание
Около 1870

Муж: Курис Иван Ираклиевич

Одесса, Одеська область
Любовь Ивановна была потрясающе деятельной особой и "надстройка" усадьбы вряд ли могла происходить без её участия.
Рождение ребёнка
Около 1871

Сын: Курис Иван Иванович

Отец ребёнка: Курис Иван Ираклиевич

Курисово, Одеська область
Место жительства
1887
Одесса, Одеська область
Известная одесская благотворительница. Одна из учредительниц общества попечения о больных детях г. Одессы и практически бессменная его председательница на протяжении 30-летнего его существования.
Место жительства
1888
Одесса, Одеська область
Организовала выставку «Произведений искусств и редких вещей», с целью сбора средств для общества. Одна из распорядительниц музыкально-литературного вечера 12 декабря 1887 г. и бала 31 января 1888 г., ... Показать все
Место жительства
1899
Курисово, Одеська область
После смерти мужа продала родовое имение Любовь-Александровка и тридцать три дома за 19800 рублей товариществу крестьян этой деревни.
Место жительства
23.05.1900
Одесса, Одеська область
Действительный член Императорского общества сельского хозяйства Южной России.
Место жительства
1901
Землевладелица Херсонской губернии: при д. Александровке Одесского уезда - 9 442 дес. (на 1860 г.); 221 дес. 343 саж. при д. Любовь-Александровке Новопавловской волости Ананьевского уезда (на 1898 г.)... Показать все
Место жительства
1901
Одесса, Одеська область
Действительный член Крымско-Кавказского горного клуба.
Место жительства
1901
Курисово, Одеська область
Организовала детские ясли на время проведения летних полевых работ. Её опыт заинтересовал Одесское уездное земство с целью создания детских яслей во всем Одесском уезде.
Место жительства
1902
Курисово, Одеська область
Приступила к постройке на свои средства школы в м. Курисово-Покровском для Одесского уездного земства и которую назвала в память своего мужа «Образцовой школой имени тайного советника И. И. Куриса», з... Показать все
Место жительства
1903
Одесса, Одеська область
Попечительница школы для детей при убежище для немощных тружеников печати имени А. С. Пушкина.
Место жительства
1904
Одесса, Одеська область
Попечительница Одесской частной женской гимназии С. И. Видинской, в должности с 18 апреля 1904 г. Попечительница первой Одесской женской воскресной школы.
Место жительства
1905
Одесса, Одеська область
Почётная попечительница общежития и почётный член общества попечения о молодых девицах.
Место жительства
1907
Одесса, Одеська область
Действительный член Одесского славянского благотворительного общества имени Св.Св. Кирилла и Мефодия, в котором была стипендиатка Любови Ивановны - Жело Мелания. В этом же году была поверенным лицом с... Показать все
Место жительства
1914
Курисово, Одеська область
Попечительница Курисово-Покровской земской больницы.
Место жительства
1915
Проживала в имении в м. Курисово-Покровском; в Одессе по ул. Надеждинской, 15, в доме Чижевича. В Санкт-Петербурге по ул. Моховой, 6.
Эмиграция
1920
Булонь на Сене, Департамент Па-де-Кале, Франция
Откуда: Одесса, Таврическая губерния, Российская империя
Работа или профессия
Неизвестно
Благотворительница
Место жительства
Неизвестно
Одесса, Одеська область
Смерть
30.06.1935
Булонь на Сене, Департамент Па-де-Кале, Франция
Похоронена на кладбище Кремлин-Бесетр (пригород Парижа) в одной могиле со своей дочерью княгиней Еленой Ивановной Кугушевой. На сохранившемся надгробии надпись: «LOUBOW DE COURISS (1852–1935)» и «HELE... Показать все
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