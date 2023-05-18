Morohin Boris — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Morohin Boris

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1918

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Мать

Дети

Не указаны

Добавил:

ВД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1918

Отец: Пудов Егор

Мать: Morohina Feodosija

Смерть
Неизвестно
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