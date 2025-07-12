Феофанов Василий Григорьевич
мужской, родился 11.04.1926, г.Москва
умер 22.07.1993
ОтецФеофанов Григорий Павлович15.11.1896 г.р.
Дети
Феофанов Виктор Васильевич20.07.1952 г.р.
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Рождение
11.04.1926
Отец: Феофанов Григорий Павлович
Мать: скрыто настройками приватности
г.Москва
Бракосочетание
20.10.1949
Жена: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.07.1952
Сын: Феофанов Виктор Васильевич
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
22.07.1993