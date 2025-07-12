Феофанов Василий Григорьевич 11.04.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Феофанов Василий Григорьевич

Автор
МФ
Феофанова М.

мужской, родился 11.04.1926, г.Москва

умер 22.07.1993

Отец
Феофанов Григорий Павлович15.11.1896 г.р.
Дети
Феофанов Виктор Васильевич20.07.1952 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
11.04.1926

Отец: Феофанов Григорий Павлович

Мать: скрыто настройками приватности

г.Москва

Бракосочетание
20.10.1949

Жена: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.07.1952

Сын: Феофанов Виктор Васильевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
22.07.1993

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