Клименко Артём Олегович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Клименко Артём Олегович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

29.12.2020

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

1989 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.12.2020

Отец: не указан

Мать: Зубенко Елена Александровна

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