Нечаев Иван Маркелович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Нечаев Иван Маркелович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

АЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.

Сын: Нечаев Гавриил Иванович

Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна

д.Кистинево
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Иван Иванович

Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Яков Иванович

Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Нечаев Прокопий Иванович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Нечаева Анна Ивановна

Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна

Смерть
Неизвестно
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