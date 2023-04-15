Нечаев Иван Маркелович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
27.03.1901 ст.
Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна
д.Кистинево
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Иван Иванович
Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Нечаев Яков Иванович
Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Нечаева Анна Ивановна
Мать ребёнка: Нечаева Иульяния (Ульяния) Ивановна
Смерть
Неизвестно