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(Маслова) Агрипена

Место рождения

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

Дата рождения

1808

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808

Отец: Маслов Гаврила

Мать: Маслова Феодора

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Плетнев (Маслов) Трофим

Рождение ребёнка
1824

Дочь: (Маслова) Вера

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1826

Дочь: (Маслова) Ксенья

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1829

Дочь: (Маслова) Пелагея

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1835

Сын: Маслов Иван

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область
Рождение ребёнка
1845

Сын: Маслов (Плетнев) Никита

Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим

Смерть
Неизвестно
Козьи Угоны, Льговский муниципальный район, Курская область

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