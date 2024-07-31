(Маслова) Агрипена
Место рождения
Дата рождения1808
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1808
Отец: Маслов Гаврила
Мать: Маслова Феодора
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1824
Дочь: (Маслова) Вера
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Рождение ребёнка
1826
Дочь: (Маслова) Ксенья
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Рождение ребёнка
1829
Дочь: (Маслова) Пелагея
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Рождение ребёнка
1835
Сын: Маслов Иван
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Рождение ребёнка
1845
Отец ребёнка: Плетнев (Маслов) Трофим
Смерть
Неизвестно