Шипов Николай Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Шипов Николай Павлович

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Место рождения

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд

Дата рождения

18.03.1806

Дата смерти

15.11.1887

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Не указаны

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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.03.1806

Отец: не указан

Мать: не указана

Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Место жительства
С 1806
Бельково, Корцовская волость, Солигаличский уезд
Смерть
15.11.1887
Москва, город федерального значения Москва
Место жительства
По 1887
Москва, город федерального значения Москва
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