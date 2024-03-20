Риттингер Дмитрий Мартынович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиРиттингер Дмитрий Мартынович

Риттингер Дмитрий Мартынович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Риттингер Мартын

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.07.1969

Сын: Риттингер Георгий Дмитриевич

Мать ребёнка: Риттингер Елизавета Григорьевна

Кагул, Кагульский район
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Жабинец Жанна Дмитриевна

Мать ребёнка: Риттингер Елизавета Григорьевна

Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close