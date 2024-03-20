Риттингер Дмитрий Мартынович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Риттингер Мартын
Рождение ребёнка
13.07.1969
Сын: Риттингер Георгий Дмитриевич
Мать ребёнка: Риттингер Елизавета Григорьевна
Кагул, Кагульский район
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Жабинец Жанна Дмитриевна
Мать ребёнка: Риттингер Елизавета Григорьевна
Смерть
Неизвестно