Ельчанинов Петр Васильевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.07.1917
Сын: Ельчанинов Трофим Петрович
Мать ребёнка: Валентина Леонтиевна
Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Валентина Леонтиевна
Смерть
Неизвестно