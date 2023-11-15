Ельчанинов Петр Васильевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Ельчанинов Петр Васильевич

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

Дети

Добавил:

ВК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.07.1917

Сын: Ельчанинов Трофим Петрович

Мать ребёнка: Валентина Леонтиевна

Кирза, Ордынский муниципальный район, Новосибирская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Валентина Леонтиевна

Смерть
Неизвестно
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