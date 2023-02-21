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Пелагея Прокофьева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1832

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1827 г.р.

Дети

1851 г.р.
1852 г.р.
1854 г.р.

Добавил:

АБ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1851

Сын: Федор

Отец ребёнка: Пихтелев Никита Евдокимов

Рождение ребёнка
1852

Дочь: Дарья

Отец ребёнка: Пихтелев Никита Евдокимов

Рождение ребёнка
12.11.1854 ст.

Сын: Меркурий

Отец ребёнка: Пихтелев Никита Евдокимов

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Пихтелев Никита Евдокимов

Смерть
Неизвестно
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