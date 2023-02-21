Пелагея Прокофьева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1832
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1832
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1851
Сын: Федор
Отец ребёнка: Пихтелев Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
1852
Дочь: Дарья
Отец ребёнка: Пихтелев Никита Евдокимов
Рождение ребёнка
12.11.1854 ст.
Сын: Меркурий
Отец ребёнка: Пихтелев Никита Евдокимов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно