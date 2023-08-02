Тренихин Алексей
Место рожденияНе указано
Дата рождения1978
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
2000
Сын: Тренихин Никита Алексеевич
Мать ребёнка: Тренихина Светлана Владимировна
Рождение ребёнка
14.02.2009
Дочь: Тренихина Елизавета Алексеевна
Мать ребёнка: Тренихина Светлана Владимировна
Бракосочетание
Неизвестно