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Тренихин Алексей

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1978

Пол

Мужской

Добавил:

СИ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1978

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
2000

Сын: Тренихин Никита Алексеевич

Мать ребёнка: Тренихина Светлана Владимировна

Рождение ребёнка
14.02.2009

Дочь: Тренихина Елизавета Алексеевна

Мать ребёнка: Тренихина Светлана Владимировна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Тренихина Светлана Владимировна

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