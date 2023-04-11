Минакова (Каймина) Анна Константивна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1911
Дата смерти1986
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
24.05.1941
Дочь: Самарцева Эвелина Сергеевна
Отец ребёнка: Минаков Сергей Тимофеевич
Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1949 ст.
Дочь: Лухманова Татьяна Сергеевна
Отец ребёнка: Минаков Сергей Тимофеевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
1986