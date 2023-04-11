Минакова (Каймина) Анна Константивна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиМинакова (Каймина) Анна Константивна

Минакова (Каймина) Анна Константивна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1911

Дата смерти

1986

Пол

Женский

Добавил:

ОШ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1911

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
24.05.1941

Дочь: Самарцева Эвелина Сергеевна

Отец ребёнка: Минаков Сергей Тимофеевич

Видное, Ленинский муниципальный район, Московская область
Рождение ребёнка
19.12.1949 ст.

Дочь: Лухманова Татьяна Сергеевна

Отец ребёнка: Минаков Сергей Тимофеевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Минаков Сергей Тимофеевич

Смерть
1986
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close