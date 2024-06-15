(Есаулова) Агриппина (Аграфена) Устинова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Есаулова) Агриппина (Аграфена) Устинова

Место рождения

Эсауловы, город Киров, Кировская область

Дата рождения

11.06.1833 ст.

Дата смерти

После 1850 ст.

Пол

Женский

Отец

Вычислено 1798 г.р.

Мать

Вычислено 1796 г.р.

Муж

Не указан

Дети

Не указаны

Добавил:

ЕС
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Место
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Рождение
11.06.1833 ст.

Отец: Есаулов Устин Григорьев

Мать: Есаулова Анна Филиппова

Эсауловы, город Киров, Кировская область
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №49/11.06/17/поч.Князевский/Устин Григорьев Эсаулов+Анна Филиппова - дочь Агриппина т.к уже в РС 1834 есть 2-я жена, а ребенку 2 месяца, могу предположи... Показать все
Бракосочетание
До 1858 ст.

Муж: не указан

Толстоуховская, Вятский уезд, Вятская губерния
может быть она вышла замуж за Садакова Василия Козьмина, д. Толстоуховская, есть в РС 1858 жена Аграфена Устинова ~1834. Кто ищет, посмотрите г.Вятка, Воскресенский собор
Смерть
После 1850 ст.
Эсауловы, город Киров, Кировская область

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