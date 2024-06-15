(Есаулова) Агриппина (Аграфена) Устинова
Место рождения
Дата рождения11.06.1833 ст.
Дата смертиПосле 1850 ст.
ПолЖенский
Отец
Мать
МужНе указан
ДетиНе указаны
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Рождение
11.06.1833 ст.
Отец: Есаулов Устин Григорьев
Мать: Есаулова Анна Филиппова
МК 1833 Бахта, Троицкая (237/75/272, 236-267а) №49/11.06/17/поч.Князевский/Устин Григорьев Эсаулов+Анна Филиппова - дочь Агриппина т.к уже в РС 1834 есть 2-я жена, а ребенку 2 месяца, могу предположи... Показать все
Бракосочетание
До 1858 ст.
Муж: не указан
Толстоуховская, Вятский уезд, Вятская губерния
может быть она вышла замуж за Садакова Василия Козьмина, д. Толстоуховская, есть в РС 1858 жена Аграфена Устинова ~1834. Кто ищет, посмотрите г.Вятка, Воскресенский собор
Смерть
После 1850 ст.