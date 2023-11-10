Ганичев Алексей Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГаничев Алексей Иванович

Ганичев Алексей Иванович

Место рождения

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд

Дата рождения

03.02.1886 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МО
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886 ст.

Отец: Ганичев Иван Петрович

Мать: Анастасия Силантьева

Голенино, Нефедовская волость, Вологодский уезд
Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. Крещ.: свящ. Павел Ле... Показать все
Смерть
Неизвестно
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close