Ганичев Алексей Иванович
Место рождения
Дата рождения03.02.1886 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.02.1886 ст.
Отец: Ганичев Иван Петрович
Мать: Анастасия Силантьева
Деревни Голенина крестьянин Иван Петров Ганичев и законная жена его Анастасия Силантьева, оба православные. Воспреемники: той же деревни крестьянский сын Яков Сосипатров Ганичев. Крещ.: свящ. Павел Ле... Показать все
Смерть
Неизвестно