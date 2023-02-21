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Нищереты Никита Григорьевич

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЕЧ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1831

Дочь: Желтунова Параскева (Праскева) Никитична

Мать ребёнка: не указана

Вычислено Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Запись о бракосочетании с Желтуновым Иваном Петровичем. В возрасте 19 лет.
Смерть
Неизвестно
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