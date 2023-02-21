Нищереты Никита Григорьевич
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1831
Дочь: Желтунова Параскева (Праскева) Никитична
Мать ребёнка: не указана
Вычислено Запись в МК за 1850г. ГАКК ф.801 о.2 д.65 Запись о бракосочетании с Желтуновым Иваном Петровичем. В возрасте 19 лет.
Смерть
Неизвестно