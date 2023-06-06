Алатырев Захар Гаврилович
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Алатырев Гавриил Иванович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алатырева Мария Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алатырева Просковья Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Алатырева Полина Захаровна
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно