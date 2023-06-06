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Алатырев Захар Гаврилович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

СА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Алатырев Гавриил Иванович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алатырева Мария Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Алатырев Петр Захарович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алатырева Просковья Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Алатырева Полина Захаровна

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно