Микушина (Елагина) Татьяна
Место рожденияНе указано
Дата рождения06.06.1950
Дата смерти06.03.2021
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1950
Отец: Елагин Геннадий
Рождение ребёнка
22.03.1979
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Микушин Александр Амосимович
Рождение ребёнка
30.03.1988
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Микушин Александр Амосимович
екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург
архитектор
Смерть
06.03.2021