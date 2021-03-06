Микушина (Елагина) Татьяна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Микушина (Елагина) Татьяна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

06.06.1950

Дата смерти

06.03.2021

Пол

Женский

Отец

1925 г.р.

Мать

1925 г.р.

Муж

1949 г.р.

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
06.06.1950

Отец: Елагин Геннадий

Мать: Елагина Людмила Вячеславовна

Рождение ребёнка
22.03.1979

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микушин Александр Амосимович

Рождение ребёнка
30.03.1988

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Микушин Александр Амосимович

екатеринбург, город Екатеринбург, Свердловская обл., Russian Federation
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Микушин Александр Амосимович

Работа или профессия
Неизвестно
Екатеринбург
архитектор
Смерть
06.03.2021
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