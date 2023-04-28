Рязанцова (Казанцева) Дарья Андреева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Рязанцова (Казанцева) Дарья Андреева

Место рождения

Киров, город Киров, Кировская область

Дата рождения

Около 1741

Дата смерти

После 1763

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

После 1721 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ПЗ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1741

Отец: не указан

Мать: не указана

Киров, город Киров, Кировская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Рязанцов Степан Никонов

Работа или профессия
Неизвестно
крестьянка
Место жительства
Неизвестно
Подгородный Богословский монастырь, Хлыновский уезд, Вятская провинция, Казанская губерния, Российская империя
Смерть
После 1763
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